Calciomercato Milan – Napoli mega offerta per Buongiorno: i dettagli

Per 'Il Corriere dello Sport' il Napoli avrebbe avanzato un'offerta importante al Torino per Buongiorno, obiettivo di calciomercato del Milan

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere almeno tre colpi in entrata. I rossoneri, infatti, dovrebbero chiudere almeno per un rinforzo per reparto. Un attaccante centrale, un mediano difensivo e un difensore centrale. Vista la sicura partenza di Simon Kjaer, servirà un giocatore che possa essere fin da subito un titolare. Il nome più in auge resterebbe quello di Buongiorno del Torino, ma ci sono tantissime squadre su di lui. Come riporta 'Il Corriere dello Sport' il Napoli avrebbe già avanzato un'offerta importante ai granata. Ecco le cifre.