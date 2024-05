Milan, Kjaer chiude la carriera in rossonero? Dalla Danimarca dicono …

Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Danimarca, dovrebbe terminare la propria avventura in rossonero alla fine di questa stagione. Ad affermarlo, in un'intervista concessa ai microfoni di 'bold.dk', è stato il suo agente Mikkel Beck. La sua carriera, però, potrebbe continuare altrove e in molti probabilmente, se lo augurano. A questo proposito Peter Sand, ex calciatore danese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Via Play', soffermandosi proprio sul suo futuro. Quest'ultimo si è augurato che il centrale rossonero possa terminare al Midtjylland, in modo da chiudere un cerchio. Kjaer, infatti, ha cominciato a tirare i primi calci al pallone ed è diventato professionista proprio con questo club. Ecco, dunque, le sue parole in merito.