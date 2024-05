Calciomercato Milan – Difensore piace Todibo. E su Buongiorno…

Il calciomercato del Milan potrebbe essere molto importante. Una volta scelto il nuovo allenatore, i rossoneri dovranno chiudere almeno un colpo per reparto. In difesa si cerca un profilo molto preciso, almeno secondo quanto riportato da 'Tuttosport'. Non solo Buongiorno , ecco tutti i candidati.

Calciomercato Milan, Buongiorno primo obiettivo. Piace Todibo

Per il rinforzo in difesa, si legge, Moncada starebbe cercando sul calciomercato un mancino. Il prescelto per l'estate era l'inglese Kelly, in scadenza col Bournemouth. Mentre a gennaio si è cercato con forza Buongiorno, scontrandosi però con la volontà di Cairo di non venderlo: richiesta di 40 milioni. Buongiorno sarebbe ancora il primo obiettivo, ma il prezzo è alto, come la concorrenza. In più il Milan spenderà tanto per l'attaccante. Tante le alternative: Brassier del Brest e Lacroix del Wolfsburg , difensori che il Milan aveva valutato già a inizio 2024, salvo poi di decidere di fermarsi al ritorno di Gabbia. Fra le opzioni ci sarebbe anche Todibo del Nizza, già cercato nel gennaio 2020. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ibrahimovic punta l'attaccante? Clamoroso ritorno in Italia