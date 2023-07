Calciomercato Milan – Pronto un nuovo contatto per Musah

Come riportato da calciomercato.com, il Milan sarebbe pronto per un nuova offensiva. Obiettivo Musah del Valencia

Un reparto che subirà e sta già subendo una chiara rivoluzione. Il centrocampo del Milan titolare della scorsa stagione non ci sarà più. Tonaliè andato in Premier mentre Bennacer starà ai box per molto tempo. I rossoneri hanno chiuso il colpo Loftus-Cheek, ma non basta. Un obiettivo di calciomercato è Reijnders, olandese dell'Az con la quale ci sarebbe in corsa una trattativa. Il Diavolo potrebbe anche cercare un terzo pezzo da aggiungere alla mediana. Ecco le ultime.