Calciomercato Milan – Reijnders non gioca: pronto nuovo assalto

Un centrocampo che va verso una chiara rivoluzione. Tonali è partito per la Premier League, mentre Bennacer non tornerà in campo per molto tempo a causa del problema alla cartilagine. Il Milan, in questo calciomercato, dovrà investire pesantemente sul ruolo. Non basta Loftus-Cheek. Ne parla anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto sull'obiettivo principale nel ruolo dei rossoneri, ovvero Reijnders. Ecco le ultime.