Calciomercato Milan, Moretto: “Vlahovic il preferito, mette d’accordo tutti”

Il Milan è ancora alla ricerca di un attaccante sul calciomercato . Ad ora, l'unico vero numero 9 in rosa è Santiago Gimenez . Per una questione numerica è dunque necessario investire su un centravanti. Un nome rimasto in voga per tutta l'estate è quello di Dusan Vlahovic . In proposito, Matteo Moretto ha dato un aggiornamento all'interno di un video pubblicato sul canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.

Vlahovic-Milan, la versione di Moretto

Ecco che cosa ha detto il giornalista sportivo: "Le parole di Igli Tare nel pre-partita di Milan-Bari non sono passate inosservate. Le sue parole hanno confermato quello che vi stiamo dicendo da giorni e cioè che in questi ultimi giorni di mercato il Milan è focalizzato sull'attaccante. L'obiettivo è trovare il centravanti giusto da affiancare a Santiago Giménez per completare il reparto".