Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Moretto: “Vlahovic il preferito, mette d’accordo tutti”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Moretto: “Vlahovic il preferito, mette d’accordo tutti”

Dusan Vlahovic Juventus
Il Milan è alla ricerca di un centravanti sul calciomercato. Secondo Matteo Moretto, tra tutti, Dusan Vlahovic è il preferito della società
Redazione PM

Il Milan è ancora alla ricerca di un attaccante sul calciomercato. Ad ora, l'unico vero numero 9 in rosa è Santiago Gimenez. Per una questione numerica è dunque necessario investire su un centravanti. Un nome rimasto in voga per tutta l'estate è quello di Dusan Vlahovic. In proposito, Matteo Moretto ha dato un aggiornamento all'interno di un video pubblicato sul canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.

Vlahovic-Milan, la versione di Moretto

—  

Ecco che cosa ha detto il giornalista sportivo: "Le parole di Igli Tare nel pre-partita di Milan-Bari non sono passate inosservate. Le sue parole hanno confermato quello che vi stiamo dicendo da giorni e cioè che in questi ultimi giorni di mercato il Milan è focalizzato sull'attaccante. L'obiettivo è trovare il centravanti giusto da affiancare a Santiago Giménez per completare il reparto".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Moretto: "Attaccante? Vlahovic, Hojlund e questi altri tre" >>>

"Tare ha fatto i due nomi principali su cui il Milan sta lavorando di più: il primo è quello di Dušan Vlahović che è il nome preferito che metterebbe d'accordo tutti, ma solo se i costi dell'operazione dovesse diventare realmente un'opportunità. Ad oggi non è così, ma occhio sempre al nome di Vlahović per il Milan che fino a quando avrà la possibilità di arrivare lui ci proverà".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA