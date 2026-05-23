PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, per l’attacco spunta Espí: ecco il gigante da 194 centimetri che piace al Diavolo

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Milan, per l’attacco spunta Espí: ecco il gigante da 194 centimetri che piace al Diavolo

Calciomercato Milan, Moretto: 'Osservato Espí'. Ecco chi è, i numeri e come gioca
Il giornalista Matteo Moretto ha svelato su X l'interesse del Milan per un attaccante spagnolo: si tratta di Carlos Espí, classe 2005 del Levante. Ecco chi è e come gioca
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan è concentrato sul campo, ma pensa anche al mercato futuro: non solo profili pronti per il progetto di Massimiliano Allegri, ma radar vigili anche sui migliori talenti del calcio europeo in vista della sessione estiva. La strategia di RedBird resta la stessa: cercare giocatori interessanti a un prezzo relativamente basso, per poi farli crescere in rossonero. Il giornalista Matteo Moretto ha svelato su X l'interesse del Milan per un attaccante spagnolo classe 2005. Ecco i dettagli.

Calciomercato Milan, Moretto: "Osservato Espí"

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"Ci sono molti club interessati a Carlos Espí, attaccante del Levante. Non solo lo Strasburgo, come avevamo già anticipato in esclusiva, ma anche il Bournemouth e il Bologna. Negli ultimi mesi, persino osservatori del Milan si sono recati a seguirlo da vicino".

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Chi è e come gioca

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Carlos Espí ha un fisico importante: alto 194 centimetri per circa 87 chili e può essere una prima punta di peso anche in Serie A. Un giocatore che sfrutta proprio il suo impatto fisico per segnare, visto che è molto bravo di testa e nel finalizzare nelle aree di rigore avversarie. Sa fare reparto da solo, riuscendo a coprire e a proteggere il pallone spalle alla porta, facendo salire i compagni che sa anche trovare in appoggio. Ha ottimi istinti da bomber. Nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri potrebbe essere visto come un colpo complementare a un'altra prima punta importante. Cresciuto nelle giovanili dell'UD Alzira, dal 2022 gioca con il Levante, con cui ha esordito nel 2024. 24 partite giocate nella Liga spagnola in stagione, di cui 12 da titolare per un totale di 1260 minuti in campo. 10 reti con un xG (gol attesi) di 6.24. 7 di queste reti sono arrivate dentro l'area avversaria (dati Sofascore).

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