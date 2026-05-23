Chi è e come gioca

Carlos Espí ha un fisico importante: alto 194 centimetri per circa 87 chili e può essere una prima punta di peso anche in Serie A. Un giocatore che sfrutta proprio il suo impatto fisico per segnare, visto che è molto bravo di testa e nel finalizzare nelle aree di rigore avversarie. Sa fare reparto da solo, riuscendo a coprire e a proteggere il pallone spalle alla porta, facendo salire i compagni che sa anche trovare in appoggio. Ha ottimi istinti da bomber. Nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri potrebbe essere visto come un colpo complementare a un'altra prima punta importante. Cresciuto nelle giovanili dell'UD Alzira, dal 2022 gioca con il Levante, con cui ha esordito nel 2024. 24 partite giocate nella Liga spagnola in stagione, di cui 12 da titolare per un totale di 1260 minuti in campo. 10 reti con un xG (gol attesi) di 6.24. 7 di queste reti sono arrivate dentro l'area avversaria (dati Sofascore).