Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha intervistato Lorenzo Lucca per Relevo. Tra le parole dell'attaccante dell'Udinese anche l'apprezzamento verso Ibrahimovic. "Il mio idolo è Zlatan Ibrahimovic e dopo Milan-Udinese del 19/10/2024 abbiamo parlato anche di questo e di quello a fine partita... soprattutto abbiamo parlato del mio passato all'Ajax, perché sono stato il primo italiano a giocare in quello storico club, un club in cui Zlatan ha fatto la storia".