Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, ha introdotto ieri in conferenza i nuovi acquisti Warren Bondo e Riccardo Sottil

Zlatan Ibrahimovic , Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan , ha introdotto ieri in conferenza stampa a 'Casa Milan' due dei nuovi acquisti dei rossoneri nell'ultima sessione invernale di calciomercato , vale a dire Warren Bondo e Riccardo Sottil .

Milan, Ibrahimovic introduce Bondo e Sottil nel mondo rossonero

Bondo è giunto a titolo definitivo dal Monza per 10 milioni di euro, mentre Sottil è arrivato in prestito oneroso per un milione di euro dalla Fiorentina, con diritto di riscatto fissato a 10. Ibra, dunque, ha presentato così ai giornalisti presenti in conferenza il centrocampista francese classe 2003 e l'attaccante italiano classe 1999.