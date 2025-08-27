Calciomercato Milan, Moretto: “Il Marsiglia ha fissato il prezzo per Rabiot”

Difficile che Bennacer venga inserito nell'operazione: "Nelle ultime ore vi ho raccontato di come i club abbiano di fatto iniziato a trattare, quindi vi ho dato con forza questo nome in ottica Milan. Vi dico anche che si è parlato di Bennacer, ma il Marsiglia non vuole inserire Bennacer nell’operazione Rabiot. Ad oggi per il Marsiglia non è una priorità e ad oggi il Marsiglia non apre a questa soluzione. Il Marsiglia valuta Rabiot circa 14-15 milioni di euro".
"Quindi insomma vedremo. Il Milan sta studiando la fattibilità dell’operazione, sta studiando la struttura dell’operazione, quindi il Milan è al lavoro per cercare di accontentare Massimiliano Allegri".
© RIPRODUZIONE RISERVATA