Calciomercato Milan, Moretto: 'Il Marsiglia ha fissato il prezzo per Rabiot'
Matteo Moretto ha parlato del calciomercato del Milan via YouTube. In particolare, ha citato Rabiot come obiettivo prioritario per la mediana
La sconfitta alla prima giornata di Serie A contro la Cremonese ha evidenziato alcune lacune nella rosa del Milan. Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza tre profili da andare a prendere sul calciomercato. Si tratta di un difensore affidabile, di una mezzala d'inserimento e di un centravanti. Matteo Moretto - esperto di mercato - ha parlato della situazione legata al centrocampista richiesto dall'allenatore, Adrien Rabiot, all'interno di un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Di seguito, si riportano le sue parole.

Rabiot al Milan? La versione di Moretto

Rabiot è la richiesta di Allegri: "Per quanto riguarda la mezzala di inserimento, il nome ad oggi è uno solo, o meglio, la priorità, il piano A, forse anche il piano B e il piano C di Massimiliano Allegri è uno solo: Adrien Rabiot. Perché Allegri cerca forza fisica, capacità di trovare la porta, leadership, carisma e anche comunque un profilo che possa essere fisicamente prorompente in mezzo al campo. Il nome è quello di Rabiot".

Difficile che Bennacer venga inserito nell'operazione: "Nelle ultime ore vi ho raccontato di come i club abbiano di fatto iniziato a trattare, quindi vi ho dato con forza questo nome in ottica Milan. Vi dico anche che si è parlato di Bennacer, ma il Marsiglia non vuole inserire Bennacer nell’operazione Rabiot. Ad oggi per il Marsiglia non è una priorità e ad oggi il Marsiglia non apre a questa soluzione. Il Marsiglia valuta Rabiot circa 14-15 milioni di euro".

"Quindi insomma vedremo. Il Milan sta studiando la fattibilità dell’operazione, sta studiando la struttura dell’operazione, quindi il Milan è al lavoro per cercare di accontentare Massimiliano Allegri".

