Calciomercato Milan, Moretto: “Il Marsiglia ha fissato il prezzo per Rabiot”

La sconfitta alla prima giornata di Serie A contro la Cremonese ha evidenziato alcune lacune nella rosa del Milan . Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza tre profili da andare a prendere sul calciomercato . Si tratta di un difensore affidabile, di una mezzala d'inserimento e di un centravanti. Matteo Moretto - esperto di mercato - ha parlato della situazione legata al centrocampista richiesto dall'allenatore, Adrien Rabiot , all'interno di un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Di seguito, si riportano le sue parole.

Rabiot al Milan? La versione di Moretto

Rabiot è la richiesta di Allegri: "Per quanto riguarda la mezzala di inserimento, il nome ad oggi è uno solo, o meglio, la priorità, il piano A, forse anche il piano B e il piano C di Massimiliano Allegri è uno solo: Adrien Rabiot. Perché Allegri cerca forza fisica, capacità di trovare la porta, leadership, carisma e anche comunque un profilo che possa essere fisicamente prorompente in mezzo al campo. Il nome è quello di Rabiot".