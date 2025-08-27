Calciomercato Milan, Accomando: “Chukwueze-Fulham in chiusura”. Il punto

Stavolta l'operazione Chukwueze è di ben altro calibro e di ben altra consistenza economica. Orazio Accomando, giornalista sportivo di 'SportMediaset' esperto del settore, ha aggiornato cifre e dettagli dell'affare in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.
"Milan, Chukwueze-Fulham per 22 milioni di euro +2 di bonus. Affare in chiusura. In definizione la formula: se titolo definitivo o prestito con obbligo", ha scritto Accomando. Una cessione, dunque, particolarmente remunerativa per le casse del club detenuto dal fondo RedBird.
Chukwueze, in due stagioni piene con la maglia del Milan, non ha mai convinto: due anni di sprazzi di classe, ma anche tanta - troppa - incostanza. Lo attende, ora, una nuova sfida per rilanciarsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA