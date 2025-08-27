Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Accomando: “Chukwueze-Fulham in chiusura”. Il punto

Samuel Chukwueze lascia il Milan per il Fulham in questi ultimi giorni di calciomercato. Ai rossoneri 24 milioni di euro, bonus inclusi
Daniele Triolo 

Samuel Chukwueze, classe 1999, esterno offensivo nigeriano giunto al Milan nel calciomercato estivo 2023 dal Villarreal, è a un passo dal lasciare i rossoneri in questa sessione estiva.

Calciomercato Milan, goodbye Chukwueze: se ne va al Fulham

Lo aspetta, in Inghilterra, il Fulham, compagine di Premier League allenata dal manager portoghese Marco Silva. Come si ricorderà, un paio di stagioni fa i 'Cottagers' avevano prelevato Fodé Ballo-Touré in prestito dai rossoneri.

Stavolta l'operazione Chukwueze è di ben altro calibro e di ben altra consistenza economica. Orazio Accomando, giornalista sportivo di 'SportMediaset' esperto del settore, ha aggiornato cifre e dettagli dell'affare in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"Milan, Chukwueze-Fulham per 22 milioni di euro +2 di bonus. Affare in chiusura. In definizione la formula: se titolo definitivo o prestito con obbligo", ha scritto Accomando. Una cessione, dunque, particolarmente remunerativa per le casse del club detenuto dal fondo RedBird

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Moretto: “Chukwueze-Fulham, ecco le cifre” >>>

Chukwueze, in due stagioni piene con la maglia del Milan, non ha mai convinto: due anni di sprazzi di classe, ma anche tanta - troppa - incostanza. Lo attende, ora, una nuova sfida per rilanciarsi.

