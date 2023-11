Calciomercato Milan – Miranda arriverà soltanto in estate: ecco perché

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto su cosa intende fare il Milan nell'imminente sessione invernale di calciomercato. Tra interventi in difesa (Jakub Kiwior dell'Arsenal è il nome in cima alla lista dei desideri), in attacco (piace sempre Jonathan David del Lille) e movimenti - in entrata e in uscita - a centrocampo (Assan Ouédraogo in, Rade Krunić out?), i rossoneri avrebbero anche un'altra esigenza da soddisfare.