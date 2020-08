Calciomercato Milan – Miranchuk è più vicino all’Atalanta

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha riportato le dichiarazioni di Vadim Shpinev, agente di Aleksej Miranchuk, sulla trattativa tra Atalanta e Lokomotiv Mosca per il trasferimento a Bergamo del trequartista russo, classe 1995, autore di 16 gol e 5 assist in 32 gare tra campionato, Champions League e coppa nazionale.

Le due società sarebbero ai dettagli per la cessione di Miranchuk all’Atalanta. La ‘Dea‘, quindi, è sul punto di bruciare la concorrenza del Milan per il calciatore della Lokomotiv Mosca, che è stato a lungo nel mirino dei rossoneri per questa sessione di calciomercato. La richiesta dei russi per Miranchuk è di 20 milioni di euro; la proposta degli orobici è invece di 15 più bonus.

La fumata bianca tra le parti è dietro l’angolo. Il Milan appare tagliato fuori, a meno che non rilanci offrendo un ingaggio più alto al calciatore. La prospettiva, però, di continuare a giocare in Champions League spinge, inesorabilmente, Miranchuk ad approdare alla corte di Gian Piero Gasperini. Aggiornamenti previsti nelle prossime ore.

