Calciomercato Milan, Milinkovic-Savic pallino di Pioli: come giocherebbe?

Pioli lo conosce bene

Milinkovic-Savic, si legge, è un centrocampista totale, capace di alzare il livello di gioco, pericolosità e gol in qualunque zona del campo venga schierato, e per questo il rinforzo ideale per il Milan che ha in mente Pioli. Una trattativa al momento non c’è, ma una prospettiva sì: con un solo anno di contratto davanti, l’addio di Milinkovic alla Lazio in estate è più che probabile. Pioli ha modellato Milinkovic per primo, tra l’estate del 2015 e la primavera del 2016. Sergej era sbarcato a ridosso della Supercoppa persa a Shanghai con la Juve l’8 agosto: dieci giorni dopo era in campo nei preliminari di Champions contro il Leverkusen.