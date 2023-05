Milan, 2023 già finito per Bennacer: le ultime sul centrocampista

Ieri mattina Ismaël Bennacer , centrocampista del Milan , ha subito un'operazione a Lione ( Francia ) in seguito all'infortunio rimediato in occasione dell'andata delle semifinali di Champions League contro l' Inter . Si sapeva che la lesione condrale era un infortunio serio, ma il bollettino medico giunto dopo l'intervento è stato duro da mandare giù per i tifosi rossoneri.

Stando, infatti, a quanto comunicato dal Milan, come ricordato da 'Tuttosport' in edicola questa mattina, il centrocampista franco-algerino, classe 1997 , dovrà stare lontano dai campi di gioco fino alla fine del 2023 . «A Lione, Ismael Bennacer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro . La riparazione della lesione condrale è stata eseguita con successo dal dottor Bertrand Sonnery Cottet alla presenza del responsabile dell’area medica rossonera Stefano Mazzoni . I tempi di recupero si stimano in almeno sei mesi », recitava, infatti, il comunicato ufficiale del Milan.

Tornerà a fine anno. Andrà poi in Coppa d'Africa?

Per rivedere Bennacer in campo con il Milan, dunque, nella migliore delle ipotesi, bisognerà aspettare la seconda metà del mese di novembre. Considerando, poi, che dovrà svolgere la preparazione e tornare in forma, per rivedere il vero Bennacer bisognerà attendere gennaio 2024. Sempre ammesso che il giocatore non vada in Coppa d'Africa, che inizierà il prossimo 13 gennaio 2024, con la sua Algeria già qualificata. In tal caso il Milan riavrebbe il suo numero 4 per metà febbraio dell'anno venturo.