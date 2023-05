Calciomercato Milan – Alla ricerca della punta: occhi in Olanda?

Il Milan continua la sua corsa verso un posto per la prossima Champions League, che resta vitale per la prossima sessione di calciomercato. La vittoria molto larga e importante contro la Sampdoria, e la sentenza contro la Juventus, mettono in mano una ghiotta opportunità: il destino è ancora nelle mani del Milan. Mancano solamente due partite di Serie A al termine della stagione rossonera.