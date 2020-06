Calciomercato Milan – “Milik in rossonero? No, all’estero”

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dai quotidiani sportivi in edicola, il Milan sarebbe sulle tracce di Arkadiusz Milik, classe 1994, bomber polacco del Napoli autore di 46 gol in 109 gare, finora, con la maglia degli azzurri tra campionato e coppe.

Per avere Milik, il Diavolo sarebbe disposto a mettere sul piatto anche il cartellino di Franck Kessié, classe 1996, centrocampista ivoriano che piace molto, da sempre, a Gennaro Gattuso, il quale riteneva Kessié un suo titolarissimo ai tempi in cui allenava il Milan.

Sul possibile interesse del Milan per Milik si è espresso, oggi, Massimo Ugolini, inviato di ‘Sky Sport‘ per la squadra partenopea, che ha spiegato, senza troppi giri di parole, come la richiesta del Napoli per Milik sia molto alta, forse fuori dalla portata del Milan e che, comunque, qualora non dovesse giungere il rinnovo di contratto, come auspicato dal Presidente Aurelio De Laurentiis, per Milik resta più probabile una cessione all’estero.

Come noto, Schalke 04 in Germania e Atlético Madrid in Spagna sono le squadre che stanno facendo la corte a Milik. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SULLA POSSIBILE CESSIONE DI ISMAËL BENNACER >>>