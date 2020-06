CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 5 giugno 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 5 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il Corriere dello Sport apre con una notizia di calciomercato riguardante la Juventus, in particolare su Nicolò Zaniolo: “Zaniolo ha un prezzo: 60 milioni“, per la Roma è incedibile ma Agnelli prepara l’assalto. Poi si parla del “TRAPPOLONE“, con la quarantena per i club in caso di positività al coronavirus: il campionato di Serie A è ‘appeso a un filo’, scrive il quotidiano. Nessun riferimento al Milan, ma si parla della conferma della data di Coppa Italia e dell’infortunio di Higuain.

Intanto ecco le TOP NEWS di ieri, 4 giugno 2020, riguardanti il Milan e Ibra >>>