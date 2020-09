Calciomercato Milan – Difesa: Milenkovic e Pezzella sono due miraggi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan si aspetta di reperire, in questa sessione di calciomercato, un difensore che possa aumentare il livello di affidabilità e sicurezza della retroguardia di Stefano Pioli. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il prescelto sarebbe Nikola Milenkovic.

Classe 1997, il centrale serbo piace molto a Pioli, che lo ha lanciato a Firenze, anche per la sua abilità di giocare anche da terzino destro. Il problema per quanto concerne Milenkovic, però, è doppio. Il primo è il prezzo: costa ben 40 milioni di euro. Il secondo è che il Presidente della Fiorentina, l’imprenditore italo-americano Rocco Commisso, non ha tutta quest’intenzione di venderlo.

E pazienza se il contratto di Milenkovic scadrà il 30 giugno 2022. La Fiorentina ha comunicato ad agenti ed intermediari di Milenkovic che non intende cederlo, anche se questi stanno cercando di forzare la mano per il suo trasferimento in rossonero. Di certo, ha evidenziato ‘Tuttosport‘, Milenkovic non andrà al Milan per 20 milioni di euro (questa la proposta rossonera) o in uno scambio con Lucas Paquetá.

Questa la linea della Fiorentina ad oggi, domenica 20 settembre. Vedremo se, più in là, sarà ancora così. Per il momento, però, Milenkovic per il Milan resta un miraggio. Così come l’altro difensore viola nel mirino del Diavolo, ovvero Germán Pezzella. L’argentino, classe 1991, è il capitano della compagine viola e, sebbene anche il suo contratto andrà in scadenza nel 2022, appare molto difficile strapparlo al club gigliato.

Milenkovic e Pezzella, quindi, rischiano di rimanere soltanto due sogni nel calciomercato del Milan per l’estate 2020. Il Diavolo inizia a domandarsi se non sia il caso di guardare altrove per soddisfare le esigenze di Pioli. ECCO IL NOME PIÙ FORTE CHE CIRCOLA IN ORBITA ROSSONERA >>>