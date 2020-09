Calciomercato Milan – Cedere Paqueta per finanziare i prossimi colpi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il calciomercato del Milan in entrata, al momento, è un po’ bloccato. La cessione di Lucas Paqueta potrebbe dargli nuova linfa. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina.

Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, infatti, hanno ricevuto preciso mandato dall’amministratore delegato Ivan Gazidis. Naturalmente, imbeccato dalla proprietà, il fondo Elliott Management Corporation.

Quale? Chiudere, per il calciomercato del Milan 2020-2021, investimenti mirati ma dall’impatto relativamente leggero sul prossimo bilancio. Qui si spiegano il prestito secco di Brahim Díaz ed il prestito con diritto di riscatto di Sandro Tonali. Queste operazioni, oltre al rinnovo di Zlatan Ibrahimović ed al riscatto di Ante Rebić, sono state finanziate grazie alle cessioni di Jesús Suso (Siviglia) e Ricardo Rodríguez (Torino).

Adesso, dunque, può essere Paqueta l’indiziato principale a portare liquidità, in casa Milan, per finanziare ulteriori acquisti. Ad esempio, quelli di un difensore centrale e di un centrocampista. Paqueta, come noto, piace ai francesi dell’Olympique Lione ed agli spagnoli del Valencia. Il calciomercato del Milan può essere alimentato, oltre che dalla cessione del brasiliano, anche dall’accesso del Diavolo ai gironi di Europa League.

Così fosse, infatti, ci sarebbe un ulteriore tesoretto di 15 milioni di euro per il club rossonero