Calciomercato Milan – Difesa: uno tra Milenkovic, Fofana e Pezzella

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il sito web di ‘Sport Mediaset‘ ha fatto il punto sulle prossime mosse di calciomercato del Milan. Il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara, infatti, si preparano a chiudere gli ultimi colpi prima dell’avvio delle gare ufficiali, di Europa League e Serie A.

Tiémoué Bakayoko

La dirigenza milanista è al lavoro da giorni per il ritorno del centrocampista francese, classe 1994, dal Chelsea. Con il calciatore c’è l’accordo totale. Tra Milan e Chelsea, la trattativa è stata impostata sulla base del prestito con diritto di riscatto. Ora, però, andrà trovata l’intesa con i ‘Blues‘ sulla cifra per il diritto di riscatto. I 30 milioni di euro richiesti dai londinesi sono ritenuti troppi dal Milan. L’affare, però, non dovrebbe essere in discussione e la volontà comune è quella di chiuderlo entro la fine della settimana.

Nikola Milenkovic

In cima alla lista dei desideri dell’area tecnica rossonera, per il ruolo di difensore centrale, c’è sempre Nikola Milenkovic, classe 1997, il serbo della Fiorentina che vorrebbe andare via e sposare il progetto rossonero. Milenkovic è in grado di giocare anche da terzino destro. Rocco Commisso, Presidente della società viola, non si opporrebbe alla sua cessione. Per lasciarlo andare via, però, chiede almeno 35-40 milioni di euro.

Le alternative Wesley Fofana e Germán Pezzella

Il Diavolo, per questo motivo, ha valutato altri profili: Wesley Fofana, classe 2000, centrale francese del Saint-Etienne, parecchio costoso. Ma anche Germán Pezzella, classe 1991, che piace particolarmente a Pioli e che viene valutato almeno 20 milioni di euro.

Le smentite per Federico Chiesa e l’opzione Gerard Deulofeu

L’ultimo tassello è l’esterno d’attacco, ruolo per il quale, a parte le smentite arrivate sul fronte Federico Chiesa, non ci sono candidati forti. Gerard Deulofeu, che ha ripetutamente chiesto di tornare in rossonero, è un’opzione tenuta calda ma in stand-by. Per eventuali altri profili si sta lavorando sotto traccia ma anche senza fretta, perché la convinzione del clan milanista è che gli ultimi giorni di mercato, su questo fronte, potrebbero essere proficui, con prezzi in ribasso e qualche squadra impaurita da mancate cessioni magari necessarie per rimettere a posto i conti.

