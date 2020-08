PM – Calciomercato Milan – Pezzella e i contatti con la Fiorentina: il punto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Milan molto attivo sul mercato. Non solo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, e l’offensiva su Sandro Tonali, ma in primo piano c’è anche la difesa.

Nelle ultime ore si parla con insistenza di German Pezzella, difensore centrale della Fiorentina. La viola dà al giocatore una valutazione che oscilla tra i 18 ed i 20 milioni e nei scorsi giorni a Casa Milan c’è stato un incontro tra Maldini, Massara e Martin Guastadisegno, procuratore del calciatore.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, il Diavolo sta effettivamente valutando un suo possibile acquisto, anche perchè Pezzella è un difensore molto stimato da Stefano Pioli, che l’ha già allenato a Firenze. Al momento, però, non ci sono stati dei contatti ufficiali tra Milan e Fiorentina, e dunque Maldini vuole valutare prima altri profili e poi decidere se affondare o meno il colpo.

Alcuni media, inoltre, hanno ipotizzato anche un possibile scambio tra Pezzella e Leo Duarte. Sempre secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, la notizia è priva di fondamento. La Fiorentina non sembrerebbe interessata al brasiliano e comunque il Milan non ha mai proposto questo tipo di soluzione. Insomma, Pezzella è un nome da monitorare, ma al momento non c’è nulla di veramente concreto.

TONALI, SORPASSO DEL MILAN! >>>

ROMAGNOLI, LE SUE CONDIZIONI FISICHE >>>

BHAHIM DIAZ, ACCORDO CON IL REAL MADRID >>>