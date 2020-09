Calciomercato Milan – Milenkovic costoso, ma c’è l’alternativa!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Che sia Germán Pezzella il prossimo difensore centrale del Milan di Stefano Pioli? Come noto, il club meneghino sta cercando, in questa sessione di calciomercato, un calciatore da aggiungere a Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia.

Milan, difficile piazzare Musacchio e/o Duarte

Un difensore centrale in rosa serve come il pane, ma, come sottolineato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, per il Milan non sarà semplice né piazzare uno tra Mateo Musacchio e Léo Duarte (entrambi esuberi), né, tanto meno, arrivare, in entrata, al preferito di Pioli, il serbo Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Milenkovic costa troppo. Diavolo su Pezzella

Quest’ultimo, infatti, è valutato 40 milioni di euro dal club presieduto da Rocco Commisso. Più facile, dunque, che il Milan ‘ripieghi’, per modo di dire, su Germán Pezzella, classe 1991, argentino che viene valutato 15 milioni di euro. Capitano della squadra viola, Pezzella è un difensore centrale di affidabilità ed esperienza, anche internazionale.

Pezzella non rientra nei parametri di Elliott, ma …

Per il quotidiano torinese, però, Pezzella non sarebbe un profilo ‘da fondo Elliott‘, visto che ha già 29 anni. Il suo nome, comunque, resta oggettivamente più alla portata del Milan. LEGGI QUI LE ULTIME SUL MERCATO ROSSONERO DA GIANLUCA DI MARZIO >>>