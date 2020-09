Calciomercato Milan – Di Marzio: “Pezzella, Milenkovic e Chiesa non rinnovano”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno di ‘Calciomercato L’Originale’, ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina. La Viola, nelle ultime settimane, è spesso accostata al Milan per quanto riguarda alcuni intrecci di mercato. Il noto esperto ha parlato dei rinnovi di German Pezzella, Nikola Milenkovic e Federico Chiesa: tutti e tre i giocatori, in orbita rossonera, non hanno intenzione di rinnovare il proprio contratto con il club di Rocco Commisso.

