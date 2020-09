Milan, Rafael Leao svela il motivo della sua assenza: “Sono in quarantena”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’assenza di Rafael Leao si tinge di giallo sempre di più. Il portoghese, dopo la fine della scorsa stagione, non è mai rientrato a Milanello per prendere parte agli allenamenti in vista della nuova stagione. Stefano Pioli dovrà farne a meno sicuramente per la gara contro lo Shamrock Rovers, ma la brutta notizia è che non ci sono date per il recupero. Ma qual è il motivo? Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’ la ragione sarebbe stata svelata dallo stesso Leao su Twitter, che ha scritto ad un fan: ‘Sono in quarantena’.

Rafael Leao potrebbe dunque essere positivo al Covid-19, a differenza dei suoi compagni, tutti negativi ai tamponi. Si attendono dunque aggiornamenti sul suo stato di salute.

