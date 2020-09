TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 15 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, martedì 15 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘, in prima pagina, parla di Andrea Pirlo, laureatosi ufficialmente allenatore di Serie A. Per ‘festeggiare’ il lieto evento, la Juventus gli regalerà un centravanti. Risalgono, vertiginosamente, le quotazioni di Edin Dzeko della Roma. Capitolo esterno: tra Federico Chiesa e Yannick Carrasco, idea Stephan El Shaarawy per i bianconeri.

Il Milan ha presentato Sandro Tonali, nuovo centrocampista di Stefano Pioli. Il Torino ha preso Nicola Murru per rimpiazzare l’infortunato Ricardo Rodríguez ed ora stringe i tempi per Lucas Torreira dell’Arsenal. L’Inter incassa con soddisfazione il ‘no’ di Lautaro Martínez al Barcellona: il ‘Toro‘ argentino resterà in maglia nerazzurra.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>