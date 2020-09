ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo le parole di Paolo Maldini di oggi: “E’ uno dei migliori giovani italiani, non è mai esistita una trattativa con la Fiorentina per Chiesa, è questo lo stato dei fatti ad oggi”, arriva anche la smentita di Daniele Pradé, direttore sportivo della Viola, su una trattativa tra Milan e Fiorentina per Federico Chiesa. Le sue parole ai microfoni di ‘SportItalia’: “Chiesa al Milan? Nessuna trattativa, non li abbiamo mai sentiti“.

