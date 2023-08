A destra non c'è più spazio con Chukwueze, Pulisic e Romero

Ma nel Milan della stagione 2023-2024 la fascia destra sarà territorio di Samuel Chukwueze, o in alternativa di Christian Pulisic, o come terza opzione di Luka Romero. Traffico intenso, per Messias non c'è più spazio. E non c'è neanche da escludere la partenza di Alexis Saelemaekers. Centrocampista, la grande idea del Milan >>>