Stipendio Rebic, quanto guadagna al Besiktas l’ex Milan | Calciomercato

Ante Rebic ha lasciato ufficialmente il Milan in questo calciomercato estivo per trasferirsi al Besiktas. Ecco quanto guadagnerà in Turchia

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Ante Rebic abbia lasciato ufficialmente il Milan in questo calciomercato estivo per trasferirsi al Besiktas a titolo definitivo. Al club di Via Aldo Rossi vanno 500mila euro subito poi bonus fino ad un massimo di 2 milioni di euro.