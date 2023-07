Calciomercato Milan – Messias non solo Torino: c’è anche il Bologna

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche del calciomercato del Milan in uscita. Per Messias ci sarebbe anche il Bologna

Il Milan , in questo calciomercato , potrebbe cambiare molto la sua rosa. Non solo operazioni in entrata. I rossoneri potrebbero lavorare molto anche in uscita. Tonali ha salutato la compagnia, ma potrebbe non essere il solo. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa il punto sul futuro di Junior Messias .

Calciomercato Milan, Bologna anche su Messias?

Il Bologna, si legge, cerca in casa del Milan. Non solo Fodè Ballo-Tourè, con Thiago Motta che a inizio ritiro deciderà se dare il proprio assenso a un'operazione in prestito. Gli emiliano starebbero puntando anche Junior Messias, esterno brasiliano rossonero che potrebbe partire in questo calciomercato. Il Milan chiederebbe 10 milioni anche se è difficile che i felsinei possano accettare una cifra del genere, almeno che non parte qualcuno. Orsolini potrebbe essere in bilico. Messias potrebbe anche essere nel mirino del Torino. LEGGI ANCHE: Morata, stipendio e clausola frenano il Milan | PM News