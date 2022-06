Calciomercato Milan – Il Messaggero: “Nuova contropartita per Zaniolo”

Il Milan inizia a muovere i primi passi nella sessione estiva di calciomercato. Nicolò Zaniolo è uno dei nomi seguiti dai rossoneri

Il Milan inizia a muovere i primi passi nella sessione estiva di calciomercato e Nicolò Zaniolo è uno dei profili tenuti d'occhio dai rossoneri. In attesa dello sbarco a Milano di Origi e che entrino nel vivo le trattative per Renato Sanches e Botman con il Lille, il Diavolo resta vigile sulla situazione del talento della Roma.

La trattativa è piuttosto complicata. Non sarà facile convincere José Mourinho a privarsi del classe '99, anche se nelle ultime ore si parla di uno Zaniolo sul mercato. Il giocatore, nei mesi scorsi corteggiato dalla Juventus, gradirebbe un trasferimento in rossonero, ma il prezzo è alto: almeno 40 milioni di euro. Ecco perché il club di via Aldo Rossi valuta l’inserimento di una contropartita tecnica. Alexis Saelemaekers, in un primo momento proposto ai giallorossi, non rientra nei piani dello 'Special One'.

Come riferisce 'Il Messaggero', nelle ultime ore circola un altro nome come possibile pedina di scambio. Si tratta di Ante Rebic, molto più affine al gioco di Mourinho. Il croato, che piace anche in Bundesliga (al Wolfsburg), ha avuto diversi infortuni in questa stagione, che gli hanno fatto perdere il posto da titolare.

Rebic resta però un calciatore importante per Stefano Pioli. Il croato risulta particolarmente duttile, può essere schierato sia come esterno destro sia come esterno sinistro, oltre che come falso nueve. Inoltre, nell'ultima stagione ha segnato soltanto due gol, ma decisivi. Uno allo Stadium contro la Juventus per l'1-1 finale e uno al ritorno con la Salernitana, per un altro pareggio, il 2-2 all’Arechi.

Pioli, come detto, non vorrebbe privarsi di Rebic. Ma per arrivare a Zaniolo si dovrebbe fare un sacrificio e il Milan potrebbe decidere di affondare il colpo. La Roma, stando alle ultime notizie, potrebbe privarsi del calciatore e i rossoneri sono in corsa. Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato