Calciomercato Milan – Botman, ecco la richiesta del Lille: ballano 5 milioni

Sven Botman rimane un obiettivo di calciomercato del Milan. C'è l'accordo con il giocatore, ballano invece 5 milioni di euro con il Lille

Manca soltanto una cosa perché questo accada, ovvero l'intesa con il Lille, che chiede 30 milioni di euro per lasciar andare il suo difensore. Il Milan, invece, punta a scendere sui 25 milioni di euro tutto compreso. Ci sarà bisogno di qualche settimana per trovare la quadra, ma intanto lo stesso Botman si è esposto in maniera importante sul suo futuro in un’intervista ad 'Algemeen Dagblad': "L'intenzione è quella di fare un passo in avanti. Spero che il trasferimento venga completato presto, preferibilmente per la preparazione. Milan e Newcastle? Sono interessati, ma non posso e non voglio di più. Quello che voglio io è fare un passo in avanti e giocare una bella competizione, non vedo l'ora. Ma non è solo il club o la competizione a decidere, devo avere anche ottime sensazioni al riguardo".