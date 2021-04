Calciomercato Milan – Massara: “Fiduciosi sul rinnovo di Donnarumma”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Frederic Massara, dirigente rossonero, ha fatto il punto sulla situazione di Gigio Donnarumma

Queste le dichiarazioni di Massara, riportate dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola . "La nostra posizione non cambia. Abbiamo totale fiducia in Gigio, ci auguriamo si possa arrivare ad un'intesa . Ma ora, a partire da lui, siamo concentrati su questa qualificazione".

Su Mike Maignan, portiere francese del Lille che, si dice, il Milan avrebbe bloccato per cautelarsi in caso di un mancato accordo per il rinnovo del contratto di Donnarumma, queste le parole di Massara. "Il Milan è vigile sul mercato in tutti i ruoli, ma in questo momento non abbiamo intenzione di andare su un altro portiere. Siamo concentrati nel cercare un accordo per il rinnovo e siamo fiduciosi".