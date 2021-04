Calciomercato – Donnarumma, niente PSG: ha rinnovato Navas

Non andrà al PSG nel prossimo calciomercato Donnarumma: il club parigino ha rinnovato il contratto a Navas. Le ultime notizie.

Ancora nessuna novità per quanto riguarda il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan e così il portiere classe 1999 diventa oggetto di calciomercato. I rossoneri sembrano pronti a sostituirlo e addirittura sono un po' spazientiti dalle perdite di tempo. Nel caso in cui alla fine non si arrivi a un accordo, Gigio Donnarumma sarebbe libero di firmare a zero (in realtà lo sarebbe già, ma ciò dimostra la volontà di raggiungere un accordo). Tra i club accostati a Donnarumma c'era anche il Paris Saint-Germain, che anzi sembrava essere quello più quotato per accontentarlo economicamente.