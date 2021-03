Calciomercato Milan – Maldini: “Rinnovi? Colloqui settimanali. Su Tomori …”

Calciomercato Milan: le ultime su Gigio, Calha, Ibra e Tomori

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, responsabile delle operazioni di calciomercato del club rossonero, ha risposto ad alcune domande ieri sera, nel pre-partita di Roma-Milan, big match dell’Olimpico vinto poi per 1-2 dal Diavolo.

Maldini, le cui dichiarazioni sono state riportate da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, ha parlato, in particolare, della situazione dei rinnovi di contratto di quei calciatori che, il prossimo 30 giugno, andranno in scadenza con il Milan.

Nella fattispecie, come noto, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu e Zlatan Ibrahimović. “Ci sono dei colloqui settimanali, ma per ora nessuna novità“, la rivelazione di Maldini. Il Milan vuole tenerli tutti e tre.

Così come il Diavolo vuole trattenere Fikayo Tomori, apparso tra i più positivi nella Capitale. "C'è un diritto di riscatto molto alto (28 milioni di euro, n.d.r.), faremo le nostre valutazioni", la chiosa del dirigente rossonero.