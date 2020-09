Calciomercato Milan – Maldini, colpo a sorpresa per l’attacco?

Calciomercato Milan: Maldini medita il colpo a sorpresa per l’attacco

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Vittoria convincente, ieri, dei rossoneri allo ‘Scida‘ in occasione di Crotone-Milan 0-2. Gara valida per la 2^ giornata di Serie A. Il Diavolo, già privo di Zlatan Ibrahimović, fermato dal coronavirus, ha però perso strada facendo anche Ante Rebić. Il croato, infatti, caduto male in corsa, si è procurato una lussazione del gomito sinistro. Per fortuna, senza frattura. Secondo quanto riferito, però, dal quotidiano ‘Repubblica‘ oggi in edicola, il ‘sussurro’ di Stefano Pioli nel post-partita (“Siamo un po’ stretti in attacco“), sembra aver raggiunto il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini. Il quale, tra difensori (Wesley Fofana, Nikola Milenković) ed eclettici (Jens Petter Hauge), starebbe meditando un colpo a sorpresa per il reparto avanzato. QUI LE PAGELLE POST-PARTITA DI CROTONE-MILAN >>>