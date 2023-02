Calciomercato Milan – Maldini punta un attaccante del Real Madrid

Paolo Maldini continua a puntare un ex obiettivo per rinforzare la rosa del Milan in vista della prossima stagione

Tra i giocatori in scadenza di contratto a giugno 2023, uno dei più importanti è senza dubbio Marco Asensio. Il duttile attaccante del Real Madrid, in un'intervista rilasciata pochi giorni fa a Bernabeu Digital, ha dichiarato: “Voglio rinnovare e restare a lungo a Madrid, ma non dipende solo da me. Ne stiamo parlando e vedremo come andranno le cose”. La verità, però, è che ancora non si avrebbe un accordo tra il giocatore e i Blancos, sebbene questi gli propongano un prolungamento fino al 2027 a 4,8 milioni di euro a stagione.