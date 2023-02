Milan, Theo Hernandez ha mantenuto la promessa: è tornato ai suoi livelli

Theo Hernandez l'ha detto pochi giorni fa e l'ha fatto: il terzino del Milan, ieri anche capitano, è finalmente tornato ai suoi livelli

Enrico Ianuario

Il Milan ieri è stato autore di una grande partita a San Siro contro il Tottenham. La gara, valida per l'andata degli ottavi di finale della Champions League, è stata vinta dai rossoneri 1-0 grazie ad un gol di Brahim Diaz, arrivato al settimo minuto di gioco. Tante le indicazioni positive arrivate dopo questa grande vittoria, che dà morale a tutto l'ambiente e fiducia in vista del match di ritorno. Sicuramente tra le note più liete c'è Theo Hernandez, finalmente tornato ai suoi livelli dopo un gennaio in cui era notevolmente un altro giocatore al rientro dal Mondiale in Qatar.

Effettivamente anche lui stesso, al termine del match di venerdì contro il Torino, aveva ammesso di essere tornato dal Qatar giù di morale dopo aver perso la finale contro l'Argentina. Ma è anche vero che aveva promesso di stare per tornare ai suoi livelli e, c'è da dire, che ha mantenuto eccome la parola. Se già contro i granata si intravedevano sprazzi del vero Theo Hernandez, ieri sera il numero 19 è stato uno dei migliori in campo. Galvanizzato anche dalla fascia di capitano al braccio, complice la panchina di Calabria, ieri sera l'ex Real Madrid ha arato la fascia sinistra come solo lui sa fare, tanto è vero che il gol di Brahim Diaz nasce da una sua sgasata dopo aver vinto un contrasto aereo contro Romero.

In fase offensiva ha cercato di rendersi pericoloso il più possibile, spesso sfruttando gli spazi lasciati liberi da Leao, ma è in fase difensiva che Theo non ha sbagliato veramente un colpo. Mai un errore, sempre al posto giusto e al momento giusto. Dalle sue parti, aiutato anche da uno strepitoso Thiaw, Kulusevski ed Emerson Royal non hanno fatto nemmeno il solletico al Milan da quel lato del campo. Peccato solo per quell'ammonizione che poteva essere evitata, ma finalmente possiamo dirlo: ieri si è visto il vero Theo Hernandez. Una strepitosa notizia per Stefano Pioli che, finalmente, sembrerebbe aver trovato la pozione giusta per risollevare il suo Milan dopo il recente periodo negativo.