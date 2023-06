Calciomercato Milan – Loftus-Cheek, trattativa ben avviata con il Chelsea

In attesa dell'ufficialità del passaggio di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle, arrivano finalmente buone notizie per i tifosi del Milan. Come vi abbiamo già anticipato, Ruben Loftus-Cheek sarebbe vicino ad un trasferimento al club di via Aldo Rossi. Una notizia ulteriormente confermata dai colleghi di 'Sportmediaset', secondo i quali la trattativa con il Chelsea sarebbe ben avviata.