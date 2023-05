Calciomercato Milan – Loftus-Cheek, doppio accordo cercasi: il punto

Per la 'rosea', il Milan sta cercando ora un doppio accordo. Quello con il giocatore sull'ingaggio e sulla durata del contratto e con i 'Blues'. I quali, per cedere Loftus-Cheek al Milan in questa sessione di calciomercato, chiedono 25 milioni di euro. Questo nonostante il contratto del giocatore con il club londinese scadrà tra un anno, il 30 giugno 2024 .

Può arrivare insieme a Kamada. Ma a patto che ...

Qualcosa potrebbe muoversi in questi giorni. Il via libera definitivo all'operazione Loftus-Cheek, però, potrebbe arrivare da altri incroci. Lui e Daichi Kamada, altro milanista in pectore, possono arrivare entrambi a patto di cedere all'estero un altro giocatore extracomunitario già in rosa nel Milan.