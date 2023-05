Calciomercato Milan – Kamada: tutto su stipendio, visite mediche e firma

L'intesa raggiunta tra le parti per il trasferimento di Kamada al Milan in questo calciomercato estivo prevede uno stipendio di 3 milioni di euro netti a stagione che, al club, costeranno al lordo poco meno di 4 milioni di euro annui grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita . L'accordo sarà di quattro anni , fino al 30 giugno 2027 . Ora bisognerà prima che Kamada concluda la sua stagione in Germania , magari provando a vincere il suo terzo trofeo in cinque anni di Eintracht. Poi sarà Milan. Con visite mediche e firma del contratto presumibilmente la prossima settimana .

Trequartista duttile che porta in dote un buon numero di gol

Saluterà le 'Aquile' di Francoforte con uno 'score' invidiabile. Al momento, infatti, in 178 presenze, ha segnato 40 gol. E al Milan, che quest'anno si presentava ai nastri di partenza del campionato con lo Scudetto sulla maglia, le reti dalla trequarti sono mancate. Brahim Díaz ne ha segnati 7, alcuni bellissimi, ma pochi. Charles De Ketelaere non ha mai segnato. Kamada (che può giocare anche più dietro in mezzo al campo o da esterno d'attacco) cerca e, spesso, trova la porta. Potrebbe risolvere il problema e fare in modo che il Diavolo non dipenda sotto porta soltanto da Olivier Giroud e Rafael Leão.