Calciomercato Milan – Doppio colpo dal Lille: a giugno anche Sanches

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Renato Sanches, erede designato di Franck Kessié, potrebbe arrivare in estate con Sven Botman

Il Milan , nel prossimo calciomercato estivo, ha intenzione di mettere a segno un doppio colpo in casa Lille . Se, infatti, per la difesa non si molla la presa su Sven Botman , per il centrocampo il Diavolo ha seriamente intenzione di prendere Renato Sanches , centrocampista portoghese classe 1997 .

Per il rinnovo del contratto di Rafael Leão, certo, ma anche per l'ex centrocampista di Benfica, Bayern Monaco e Swansea. Finora, in stagione, con la maglia dei 'Dogues' allenati da Jocelyn Gourvennec, Sanches ha disputato 20 partite tra Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia, segnato un gol e fornito 3 assist in 1.418' sul terreno di gioco. Milan, Maldini sogna uno 'sgambetto' alla Juve: le ultime news di mercato >>>