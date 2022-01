Calciomercato Milan – Difesa, tutto su Botman per la prossima stagione

Sven Botman era e resta un obiettivo di calciomercato del Milan. Impossibile prenderlo ora. Per l'estate, però, l'affare può andare in porto

Daniele Triolo

È molto probabile che il Milan, nonostante stia trattando Malick Thiaw con lo Schalke 04 in questa sessione invernale di calciomercato, alla fine in difesa resti così com'è. Risparmiando, dunque, soldi che andranno ad alimentare il budget per il grande colpo che i rossoneri hanno in programma per l'estate.

Un acquisto che, come noto, risponde al nome di Sven Botman, classe 2000, centrale olandese del Lille. Un giocatore che il Diavolo avrebbe già voluto portare ora in rossonero, scontrandosi, però, con la volontà del club francese di non privarsene a stagione in corso e con gli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea alle porte.

Per via dell'inserimento del Newcastle su Botman, il prezzo del cartellino, nell'ultimo mese, è arrivato a toccare quota 40 milioni di euro. Ma Botman vuole andare al Milan e il Milan vuole prendere Botman. I rapporti con il Lille, poi, sono ottimi e, pertanto, in estate la trattativa tra le parti potrà riprendere con più calma.

A prezzi, magari, più bassi di quelli attuali (30 milioni di euro). Nonostante la giovanissima età, Botman si sta dimostrando, nella sua esperienza con i 'Dogues', difensore centrale forte ed affidabile. Il Milan vuole metterlo al fianco di Fikayo Tomori per creare una coppia insuperabile. E, nel frattempo, avanti con l'inglese, capitan Alessio Romagnoli e i giovani Pierre Kalulu e Matteo Gabbia. Milan, Maldini sogna uno 'sgambetto' alla Juve: le ultime news di mercato >>>

