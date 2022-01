Calciomercato Milan – Maldini sogna uno ‘sgambetto’ alla Juventus

Ultimi quattro giorni della sessione invernale di calciomercato ed il Milan sta cercando di concludere, in entrata ed in uscita, questa finestra nel miglior modo possibile. Andati via Andrea Conti e Pietro Pellegri, presto potrebbe essere il turno di Samu Castillejo, diretto a Valencia. Potrebbe, poi, arrivare un difensore giovane da far crescere alle spalle dei titolari. E, perché no, un esterno destro d'attacco di qualità.