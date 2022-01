Calciomercato Milan – Thiaw, dipende tutto dallo Schalke 04

Le ultime news sul calciomercato del Milan: piace Malick Thiaw, ma il Diavolo non intende alzare la proposta di 6 milioni di euro complessivi

Daniele Triolo

Il Milan, in questo calciomercato invernale, vorrebbe prendere un giovane difensore e Malick Thiaw, al momento, è il primo nome sulla lista dei dirigenti rossonero Paolo Maldini e Frederic Massara. Della trattativa per Thiaw ne hanno parlato tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina.

Per ora sembra molto difficile che Thiaw possa vestire la maglia rossonera da qui al prossimo lunedì 31 gennaio, alle ore 20:00, quando chiuderà i battenti questa sessione di trattative. Non dipende dal club di Via Aldo Rossi, ma dalle richieste del club che detiene il cartellino del classe 2001, lo Schalke 04, giudicate troppo alte dal Diavolo.

Il Milan, per prendere Thiaw in questo calciomercato di gennaio, ha infatti offerto 6 milioni di euro complessivi, quindi bonus inclusi. Valutazione, questa, ritenuta congrua dai rossoneri per un calciatore ancora giovane, che milita in una squadra di 2. Bundesliga (la seconda serie tedesca) e che deve ancora crescere tanto.

Lo Schalke 04, in serie difficoltà economiche, ha però intravisto la possibilità di fare cassa e dare ossigeno alle proprie finanze con l'eventuale cessione di Thiaw. Pertanto, la società di Gelsenkirchen ha chiesto al Milan ben 10 milioni di euro per dare il via libera al trasferimento del Nazionale tedesco Under 21 alla corte di Stefano Pioli.

Se le condizioni restassero queste, l'affare non si farebbe. Con il Milan che, a quel punto, considererebbe anche di rimanere così com'è nel reparto arretrato per poi accogliere, la prossima estate, un grosso calibro come ad esempio Sven Botman del Lille. Milan, Maldini sogna uno 'sgambetto' alla Juve: le ultime news di mercato >>>

