Calciomercato Milan – Inter e Juventus piombano su Kessié: il punto

Franck Kessié potrebbe lasciare il Milan a parametro zero nel calciomercato estivo. Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia per lui

Daniele Triolo

Franck Kessié può lasciare il Milan a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo. Questo, per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ormai non è più un mistero. Considerando, inoltre, che i colloqui per il rinnovo del contratto del centrocampista ivoriano, in scadenza il prossimo 30 giugno, sono pari a zero e non sembra esserci traccia di un riavvicinamento tra le parti.

La notizia di oggi, però, è che Inter e Juventus sono pronte a fiondarsi su Kessié. In primavera si capirà se il giocatore resterà a Milano, ma andando sulla sponda nerazzurra dei Navigli, oppure se opterà per il trasferimento a Torino. Quello che è certo è che il nome di Kessié è scritto a chiare lettere sui taccuini di Giuseppe Marotta e Maurizio Arrivabene, amministratori delegati di Inter e Juventus.

I nerazzurri, come si ricorderà, cercarono Kessié già nel 2019, quando tentarono di scambiarlo con Matías Vecino. Proprio dell'uruguaiano, in scadenza di contratto, il numero 79 rossonero potrebbe prendere il posto nella rosa di Simone Inzaghi a partire dalla stagione 2022-2023. Visto che, oltretutto, andrà via anche Arturo Vidal. Perché Kessié andrebbe all'Inter? Per la 'rosea', soprattutto per una questione economica.

Il giocatore, infatti, ha già rifiutato un'offerta di rinnovo da 6,5 milioni di euro da parte del Milan (che si sta cautelando trattando Renato Sanches con il Lille). Un segnale, questo, che può essere interpretato come la voglia del giocatore di cambiare aria e, nel frattempo, di guadagnare di più di quella cifra. L'Inter si è informata e si mormora che Hakan Çalhanoğlu, che ha compiuto il tragitto da Milanello ad Appiano Gentile qualche mese fa, abbia già contattato il suo grande amico Franck.

Il quale, già in questa sessione di calciomercato, è stato accostato anche alla Juventus. 'Rumors' smentiti. Ma questo non significa che la 'Vecchia Signora' non ci stia realmente pensando per l'anno prossimo. Dopo l'acquisto di Dušan Vlahović, infatti, il prossimo passo della Juve sarà quello dell'acquisto di un grande centrocampista. E Kessié figura nel novero dei mediani monitorati.

Naturalmente, se Inter e Juventus vorranno 'scippare' Kessié al Milan nel prossimo calciomercato estivo, dovranno andare sopra quota 7 milioni di euro netti a stagione di ingaggio. Il passaggio minimo per superare la proposta del Milan. I bianconeri hanno appena riconosciuto quello stipendio a Vlahović: con l'addio di Paulo Dybala, che ne percepisce 7,3 netti a stagione, si libererebbe spazio salariale per accogliere l'ivoriano.

In casa Inter, invece, un colpo del genere costringerebbe il Presidente Steven Zhang ad alzare l'asticella sul monte stipendi, fermo restando che senza Vecino e Vidal margini di manovra per Kessié ci sarebbero eccome. Chi la spunterà, tra le due contendenti? Non va dimenticato come Kessié, all'estero, piaccia anche a Tottenham, PSG e Barcellona. Con il quale, nei giorni scorsi, si è mormorato di un accordo verbale però non confermato. Milan, Maldini sogna uno 'sgambetto' alla Juve: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI