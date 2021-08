Calciomercato Milan – Le ultime su Bakayoko, Corona, Messias e Castillejo

Il calciomercato estivo del Milan è in pieno fermento. Ecco le ultime notizie sui movimenti della squadra rossonera secondo 'SportMediaset'

Milan e 'Blues', infatti, stanno discutendo sulle cifre del prestito oneroso e del diritto di riscatto per il ritorno di Bakayoko a Milano . Poi il Diavolo si tufferà sul trequartista: piace Jesús Corona , classe 1993 , messicano del Porto in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 : è ai margini del progetto tecnico dei portoghesi e può dunque arrivare a condizioni economiche favorevoli.

Nel caso, poi, in cui il Milan riuscisse a cedere in questo calciomercato anche Samu Castillejo (piace, secondo 'SportMediaset', al Málaga ed al Celta Vigo), allora potrebbe andare su Junior Messias, classe 1991, in uscita dal Crotone ed in grado di giocare tanto a destra quanto sulla trequarti, così come Corona. Milan, preso Pellegri: le ultime su visite, cifre e dettagli dell'affare >>>