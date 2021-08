Calciomercato Milan – Messias può arrivare se parte Castillejo

Junior Messias piace al Milan e potrebbe approdare in rossonero in questo calciomercato qualora dovesse partire Samu Castillejo

Il Milan ha messo gli occhi su Junior Messias per rafforzare la trequarti in questo calciomercato. Il brasiliano è reduce da una splendida stagione all'esordio in Serie A con la maglia del Crotone e la dirigenza rossonera lo tiene d'occhio come profilo low cost da ultimi giorni di agosto.