Mercato Milan – Castillejo può partire, ma non ci sono proposte ufficiali

Le ultime sul mercato del Milan. Samu Castillejo in uscita per fare cassa, ma non ci sono proposta ufficiali. Solo sondaggi dalla Spagna

Renato Panno

Continuano i lavori di Paolo Maldini e Frederic Massara per ultimare la rosa in questi ultimi nove giorni di mercato. Oltre a Tiemoué Bakayoko e Pietro Pellegri, ormai in dirittura d'arrivo, il Milan deve pensare all'arrivo di un trequartista e all'uscita di qualche giocatore in esubero. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' uno di questi potrebbe essere Samu Castillejo, le cui prestazioni sono in calo da diversi mesi. A parte qualche sondaggio arrivato da diversi club spagnoli, c'è poco altro. Fino a questo momento non c'è nessuna proposta ufficiale: difficile dunque che il numero 7 possa lasciare il Milan. Intanto Bakayoko e Pellegri sono a un passo dal Milan: le ultime