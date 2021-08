Calciomercato Milan – Piace Corona: ecco quanto chiede il Porto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jesús Corona, messicano del Porto, è in scadenza di contratto. Ma i 'Dragoēs' sparano alto

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, potrebbe puntare su Jesús Corona. Lo ha riferito, ieri, il quotidiano portoghese 'O Jogo' e la notizia ha trovato spazio anche in mattinata su 'gazzetta.it'. Corona, classe 1993, ha il contratto in scadenza tra meno di un anno, il 30 giugno 2022 e, pertanto, può lasciare il suo attuale club, il Porto, sin da subito.

I 'Dragões' valutano offerte, ma sparano alto per il cartellino di Corona, messicano di passaporto lusitano che, solitamente, agisce nel ruolo di esterno destro d'attacco. Il Porto per cederlo chiede infatti 20 milioni di euro; il Milan, al contrario, non vorrebbe spenderne più di 10 per vestirlo di rossonero.

La trattativa, per la versione online della 'rosea', sarebbe in una fase delicatissima. Al momento non c'è alcuna intesa tra le parti. A ridosso della fine del calciomercato estivo, però, come noto tutto è possibile. Nell'ultima stagione, Corona ha disputato 43 partite tra campionato, Champions League e coppe nazionali, siglando 3 gol e fornendo 13 assist. Milan, preso Pellegri: le ultime su visite, cifre e dettagli dell'affare >>>